¿Napoleón realmente disparó contra las pirámides? Una historiadora explica la verdad detrás de las leyendas de la película biográfica de Ridley Scott

Los directores de películas históricas se enfrentan a una tarea difícil. ¿Cómo pueden hacer que los personajes sean familiares para la audiencia sin reducirlos a caricaturas? ¿Cómo pueden asegurarse de que el conocimiento del resultado, ya sea batallas ganadas o perdidas, imperios construidos y luego arruinados, no haga que la historia parezca que se está escribiendo sola?

El director Ridley Scott no es un historiador y presumiblemente quiere entretener en lugar de iluminar. Pero el problema de la verdad histórica es interesante.

No es fácil conocer al "verdadero" Napoleón. Hay una versión reconocible de él: el confiado general amado por sus tropas, el táctico militar instintivo que podía funcionar con poco combustible durante días, su mirada severa y algo petulante. Pero gran parte de esto es producto de capas de narración histórica, acumulada por el trabajo de generaciones de artistas, periodistas y memoristas, y, por supuesto, el propio Napoleón.

La película espectacular de Abel Gance, "Napoleón" (1927), por ejemplo, trazó la vida y carrera de Napoleón hasta su partida como general militar para la campaña italiana en 1796. En una escena, una fuerte nevada interrumpe las clases en el colegio militar de Napoleón. Los niños salen a jugar y, inevitablemente, comienzan a lanzarse bolas de nieve. La escena muestra a un Napoleón muy joven emergiendo como un comandante natural, dirigiendo el combate como si estuviera en el campo de batalla.

Sin embargo, la veracidad de este momento descansa principalmente en un único relato: las memorias de uno de los amigos de la infancia de Napoleón, Louis de Bourrienne, quien asistió a la misma escuela. El autor fue más tarde empleado de Napoleón, quien lo despidió por malversación en 1802.

Muchos años después, en 1829, de Bourrienne escribió unas memorias con la esperanza de aprovechar el apetito popular por relatos auténticos del gran general. Lo que creemos saber sobre el "verdadero" Napoleón a menudo se filtra a través de relatos parciales e interesados como este.

Aquí están los hechos y leyendas detrás de algunas de las principales escenas de la nueva película biográfica de Napoleón de Ridley Scott.

¿Se coronó Napoleón a sí mismo?

Napoleón hizo grandes esfuerzos para crear su imagen como un gobernante benigno y hombre del pueblo, a menudo reclutando el talento de artistas para hacerlo.

Más notoriamente, Jacques-Louis David fue comisionado para producir una serie de grandes pinturas que representan la coronación de Napoleón en la Catedral de Notre Dame de París en diciembre de 1804. En la más famosa, vemos a Napoleón colocar una corona en la cabeza de la nueva emperatriz Josefina mientras un renuente Papa Pío VII observa.

En un acto asombroso de arrogancia, Napoleón ya se había colocado una corona en la cabeza, aunque la pintura al óleo lo muestra solo con hojas de laurel para significar sus triunfos marciales. Lo que representa la película de Scott es la magnificencia de las pinturas al óleo, que mostraban a Napoleón y a su emperatriz de la manera más halagadora, en lugar de la ceremonia de coronación en sí misma.

Napoléon Bonaparte.

Su relación con Josefina

No hay duda de que Napoleón sentía una profunda pasión por Marie Joséphe Rose de la Pagerie, conocida por él como Josefina, a quien se casó en 1796 cuando su carrera militar estaba en ascenso. Sin embargo, su representación en la película de Ridley Scott como una joven seductora probablemente habla más de clichés sexistas que de la innegable seguridad en sí misma de Josefina.

Ella era seis años mayor que Napoleón, viuda y madre de dos hijos pequeños cuando se conocieron, y los sentimientos románticos del joven general parecían ser más fuertes que los suyos. Mientras estaba en campaña, le escribía prácticamente todos los días, a veces su pluma perforaba el pergamino, tal era la fuerza de sus emociones. Sin embargo, algunas de estas cartas a ella permanecieron sin abrir.

Napoleón cruzando los Alpes es el título de cinco versiones de un retrato ecuestre pintado al óleo sobre lienzo de Napoleón Bonaparte, realizadas por el artista francés Jacques-Louis David entre 1801 y 1805.

Su relación fue tan tumultuosa como apasionada, y ambos cónyuges tuvieron varias aventuras. Sin embargo, cuando Napoleón inició el divorcio en 1809 por falta de un heredero, fue sorprendentemente amistoso. La emperatriz retuvo su título imperial hasta su muerte en 1814 y se le permitió seguir viviendo en el Château de Malmaison imperial.

¿Estuvo presente Napoleón en la ejecución de María Antonieta?

El otoño de 1793 fue especialmente ocupado para Napoleón dada su cada vez más importante papel en el Sitio de Tolón. Los rebeldes federalistas entregaron la flota francesa al almirante británico Samuel Hood, y el joven oficial de artillería comandó la operación que finalmente la recuperó.

Por lo tanto, es muy improbable que se haya aventurado a París en octubre para estar entre la multitud que presenció la ejecución de la reina María Antonieta.

En una carta a su hermano mayor Joseph, sin embargo, Napoleón afirmó haber presenciado el asalto al Palacio de las Tullerías por una multitud enojada de manifestantes republicanos en junio de 1792. Le revolvió.

¿Disparó Napoleón realmente a las pirámides?

Napoleón inició su campaña egipcia en 1798. El legado cultural de la campaña se puede ver en la bien surtida sección de Egiptología del Louvre. Pero también fue escenario de atrocidades.

En un momento, varios miles de soldados otomanos fueron disparados o arrojados al mar por órdenes de Napoleón, en lugar de ser tomados prisioneros. No es necesario inventar trampas de hielo o mostrar a Napoleón ordenando a sus hombres disparar a las pirámides, como hace la película biográfica de Ridley Scott, para transmitir su desprecio insensible por la vida.

Fue el rumor de que había ordenado envenenar a sus propias tropas afectadas por la peste en la ciudad de Jaffa lo que finalmente manchó la reputación de Napoleón a principios del siglo XIX. Se quedó, sin importar cuán brillante fuera la riposta sanitaria del artista Antoine-Jean Gros, a quien Napoleón encargó en 1804 para pintar una historia diferente.

La película de Ridley Scott no representa tanto el pasado como lleva versiones de los relatos e imágenes que representan a Napoleón y que se han tejido en su existencia desde su propia vida, muchas de las cuales fueron creadas por él mismo.

Artículo original publicado en The Conversation, escrito por Joan Tumblety, Associate Professor of French History, University of Southampton.