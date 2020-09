“Nadie tiene la culpa”: Charly López sobre la muerte de Xavier Ortiz

CIUDAD DE MÉXICO.- Charly López no ocultó su gran tristeza por la muerte de su compañero de Garibaldi, Xavier Ortiz, quien ayer se quitara la vida a los 48 años de edad.



En entrevista para el programa “De Primera Mano”, el cantante lamentó la partida de quien fuera su amigo, pero más aún que en redes sociales, los internautas lo culpen a él y a Sergio Mayer del terrible suceso.



“Viendo comentarios bien feos hacia Sergio, hacia mi persona, hacia mi grupo. Me duele, tienen un concepto erróneo de lo que éramos Sergio, Xavier, yo, Pilar, Víctor”, dijo Charly, quien comentó que los internautas no perdonan la disputa que llegó a tener con Xavier en el pasado.



“Si nos dimos un agarrón en tu programa y nos dimos un abrazo y beso, es porque así es la vida, es para querernos y amarnos, no para odiarnos”.



Externó que ni él ni Sergio Mayer tienen la culpa de lo que pasó, pues asegura que en Garibaldi había una hermandad bastante fuerte.



Nadie tiene la culpa de la partida de Xavier. Si nosotros hubiéramos podido hacer algo por Xavier lo hubiéramos hecho, cualquiera de los dos", mencionó.



Expresó que le preocupaba mucho la situación tan difícil por la que pasaba Xavier, y que no se imaginaba que las cosas eran tan graves.



“Me preocupaba mucho su situación con su ex pareja que se divorciaba, le preocupaba la situación de no ver a su hijo, pero hasta ahí. Hable con él hace 8 meses y estaba en este tema, para él era muy complicado y difícil y no sé qué más temas tenía arrastrando de forma personal, que lo llevo a tomar esta decisión, es una decisión que sólo él sabe”, agregó.



Por último, recordó que en Garibaldi había un fuerte lazo fraternal, por lo que pide comprensión tanto para los integrantes del grupo como para la familia de Xavier.



“Ayer hablé con todos (…) hablamos un buen rato y cada uno de los chavos, estamos consternados, pero al final del día, lo más importante, es recordar a Xavier como era”, comentó.



“Había un amor entre nosotros, fueron muchos años de recorrer el mundo, dormir juntos, en los pisos en los aeropuertos, en camiones, de ser hermanos en las buenas y las malas. Fue un hermano, y ha sido un hermano de toda a vida, y la gente no creo que pueda entenderlo”, remató.