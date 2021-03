“Nadie creía en mí”: Paty Cantú reveló que fue víctima del machismo mientras estuvo en “LU”

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras revelar su participación en “LU”, Paty Cantú revelé que fue víctima del machismo que existía en la industria musical y no la tomaban en cuenta para nada por ser mujer.

“LU” fue uno de los duetos juveniles más exitosos a principios de la década del 2000, donde sus integrantes, Mario Sandoval “El Cejas” y Paty Cantú, se robaron los corazones del público juvenil en ese tiempo, a pesar que la relación entre ellos era pésima.

La propia Paty Cantú le confesó a Yordi Rosado, en su programa de YouTube, la pesadilla que vivió después de que el dueto grabó su primer disco, ya que a partir de ahí su compañero no le hablaba y había irregularidades en cuanto a la administración de los recursos.

Llegamos a acá (Ciudad de México), ‘Cejas’ ya no me hablaba, yo durmiendo en un sótano, en el piso, sin dinero y nada pasaba con nuestra carrera… me comía una bolsa de papas o un burrito de una tiendita, al día, y eso era lo que me alcanzaba, para no pedirle dinero a mis papás y se dieran cuenta de la situación”, dijo.

La intérprete de “No Es Suficiente” destacó que llegó a un punto en que decidió devolverse a su natal Guadalajara, lo que obligó a que Mario le volviera a hablar, porque peligraba el grupo.

“Fuimos muy amigos (Mario y yo) hasta antes de grabar el disco. Era doloroso. O no nos hablábamos o discutíamos. Teníamos momentos de reconciliación de: ‘Ay, sí, eres mi hermano, soy tú hermana, qué padre, qué felicidad’ y tristemente duraba muy poquito. No creo que ninguno de los dos seamos mala persona, sólo que creo que no había suficientes cosas en común en el alma de los dos”, expresó Cantú.



La discriminación por ser mujer

Tras las discrepancias que había entre su compañero y ella, Paty confesó que se sintió desprotegida, ya que ella tenía 17 años de edad y Mario Sandoval era nueve años mayor que ella, por lo que veían las cosas de distinta manera y no sentía el apoyo de nadie, incluyendo su representante ni personal de su disquera.

“Me sentía muy desprotegida. Si eso mismo hubiera pasado en estos tiempos hubiera sido un escándalo. Fue muy difícil para mí, había mucho machismo en el proyecto y yo luchaba el doble esfuerzo para poder salir adelante”, resaltó.

La semifinalista de “¿Quién es la Máscara?” que a pesar de ser compositora, sólo podía presentar dos canciones para el disco que era de Mario Sandoval y ella. No podía opinar ni participar en la parte creativa de los videos, hasta que la situación no pudo sostenerse más y el grupo se desintegró después de tres conciertos seguidos en el Teatro Metropolitan, tras una última pelea con Sandoval.

Anécdota a partir del minuto 28:00