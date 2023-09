Nacho Cano desata polémica por comentarios sobre la conquista de México

Ciudad de México.- Gran polémica han causado los comentarios de Nacho Cano tras la promoción del musical “Malinche”.

El fundador del extinto grupo Mecano dejó en claro que tiene una versión de los hechos de la conquista con esta obra, que recrea la vida de la esclava que fue clave en la historia de este País.

“Hay muchos errores históricos, por ejemplo, uno muy simple es el de que Malinche era una traidora; no podía serlo cuando pertenecía a un pueblo enemigo de los aztecas”.

“He encontrado la forma de contarlo para que los mexicanos que vienen se vayan con un sentimiento positivo de su historia”, agregó.

Nacho Cano promociona el musical "Malinche".

El mestizaje

Durante la entrevista para el medio El Mundo, el nacido en Madrid defendió el sometimiento de las culturas prehispánicas en Tenochtitlán, asegurando que pese a que se puso fin al Imperio azteca, “hubo un mestizaje”.

Sobre la medida en que esta situación afecta la historia de España, Nacho declaró: “Es la gran hazaña de la historia de España y en lo que se distingue de todos los demás imperios, que conquistaron y sometieron.

Los españoles llegaron, pero crearon el mestizaje, bautizaron e igualaron a la gente. Por supuesto que se produjeron abusos, como pasa hoy en día, pero esa es la humanidad, no los españoles de hace 500 años, que eran bastante más civilizados que los de ahora desde mi punto de vista".

El productor español Nacho Cano. Fotos: Cortesía

Polémico comentario

Cuando se le cuestionó si no era “un poco raro” que precisamente él, reconstruyera los sucesos, Cano replicó: La historia de México es la historia de España. México no existe antes de que vayan los españoles”.

“Había una serie de grupos enfrentados, mayoritariamente dominados por los aztecas, que en realidad eran el 2 por ciento de la población cuando Hernán Cortés llega, y están peleados entre todos”, añadió.

De la misma manera, Cano expuso por qué, desde su perspectiva, los latinoamericanos habrían tenido suerte. “Menos mal que a México, Perú, Ecuador y El Salvador llegaron los españoles, porque si hubieran sido los ingleses, no hubieran dejado ni uno vivo”, indicó.

El cambio en la historia

Y continuó: “los indígenas eran asesinados o esclavizados, y con el cristianismo se produjo una tercera vía, que era el mestizaje y la integración gracias al bautismo. Si no hubiéramos descubierto América, tú no tendrías ese iPhone, la Segunda Guerra Mundial la hubiera ganado Hitler”.

Como era de esperarse, estas declaraciones provocaron un sinfín de reacciones en redes sociales, destacando las críticas y frases para burlarse del español.

“Si no hubieras fundado Mecano, Nacho Cano, hoy nos ahorraríamos este bochorno” y “Si aquel primate no se hubiera caído del árbol, Nacho Cano no andaría diciendo gilipolleces”, se lee en algunos tuits.

No es la primera vez que desata polémica

Esta no es la primera vez que el productor musical lanza polémicos comentarios sobre la conquista, pues anteriormente aseveró que los españoles no tenían que disculparse por lo que hicieron Cortés y sus aliados.

“Nosotros pedir perdón por lo que hicieron otras personas hace 500 años, pues no tiene sentido”, dijo en una conferencia de prensa en 2021.