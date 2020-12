Nacha Michelson cree que Eleazar “N” tiene asperger o autismo

CIUDAD DE MÉXICO.- Otra ex pareja de Eleazar “N” lo exhibe como un hombre peligroso, a más de un mes de haber golpeado y casi estrangulado a la cantante peruana Stephanie Valenzuela.

En esta ocasión, Nacha Michelson, integrante de “Acapulco Shore” relató un violento episodio que le tocó vivir con el actor mexicano, con quien sostuvo un breve romance en el programa “Resistiré” en 2019.

Las declaraciones que la modelo dio para “De Primera Mano” detallan cómo fue que decidió terminar su relación con Eleazar, al notar que tenía actitudes violentas con varios integrantes de la producción.

“Lo que ya me colmó la paciencia es que tomó una actitud muy agresiva con una niña de producción y yo estaba justo afuera cuando pasó eso, y yo lo vi y yo me metí en medio para decirle ‘oye cálmate qué es lo que te pasa, por qué eres así’. La chica de producción... como no teníamos nada ahí adentro, a veces nos sacaban para darnos remedios o para ir a la enfermería o para ir al psicólogo, etcétera.”, dijo Nacha.

Relató que Eleazar quería salir, pero la joven que lo atendió le dijo que no tenía permitido salir, a lo que él respondió de forma violenta.

"Él la empujó para poder pasar y yo le dije ‘oye qué es lo que estás haciendo’. Fue como inesperado, o sea, nadie espera que en un lugar de trabajo te empujen, eso es una agresión aquí y en todos lados, o sea no había cámaras”, recordó.

Aunque Nacha se disculpó con la chica, ella es consciente de que esa actitud de Eleazar no era normal, y dedujo que el actor de “Atrévete a soñar” podría tener algún padecimiento mental.

Tiene Asperger, autismo, algún tipo de trastorno, yo estoy 100% segura que sí”, dedujo.

Además, dijo que en “Resistiré”, Eleazar se creía más importante que los demás concursantes y se negaba a cooperar en las actividades.

“Teníamos que hacer fuego y la leña cortarla y él ‘ay, no, es que yo no me puedo quebrar las manos’ y todos lo hacíamos, él se creía mucho más que los demás, ‘es que yo no puedo hacer eso, es que mi cuerpo, y yo tengo que cuidarme, mira es que estoy muy flaco ahora’ (…) él no era más flaco que los demás, estaba enflacando igual que todos. Él era un hombre completamente narcisista, por cómo era, por cómo pensaba, sólo pensaba en él, que él era el mejor, que él era el más guapo, que él no tenía olor cuando no se bañaba”, aseguró.