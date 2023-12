Myrka Dellanos asegura que la prensa mexicana “no se portó muy bien” y la agredió

Ciudad de México.- Myrka Dellanos expresó su descontento con la prensa mexicana después de su visita a México en la controversia de sus declaraciones donde defendió a Luis Miguel en su pleito con Aracely Arámbula.

En un evento navideño en EU, la periodista señaló que su visita al país se vio empañada por el incidente que protagonizó en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Básicamente la prensa ya no se portó muy bien, no sé qué estaba en la mente de ellos, atacarnos, nos patearon, nos tiraron al piso. Giselle, mi compañera, se cayó y le dieron con una cámara en la cabeza y ella se desmayó lamentablemente, y por eso no pudo venir al desfile ahora, ha estado un poquito malita de salud, y la verdad que muchos de nosotros que estuvimos ahí la pasamos muy mal”

Dijo en entrevista con el periodista Edén Dorantes.

Sin cambios

La que fuera novia de Luis Miguel manifestó que este incidente no cambiará lo que siente por el país azteca. “Y fue algo muy lamentable porque yo quiero mucho a México, los mexicanos de todas partes, de Estados Unidos y de México me quieren mucho, siempre he recibido mucho cariño y creo que fueron solo unas cuantas personas las que decidieron hacer algo así, no sé por qué porque realmente nosotros como miembros de la prensa jamás debemos agredir a ninguna otra persona”, declaró.

Finalmente, Dellanos explicó sus controversiales declaraciones, luego de referirse a un sector de los reporteros como una frase despectiva.

“Yo hice ese calificativo, porque cuando hablamos de “algunas manzanitas podridas”, ¿de qué estamos hablando?, típicamente uno dice ‘no todas las personas que actúan de una forma o que están en un grupo son la misma persona, ni se pueden calificar todo un grupo de personas a toda la prensa porque yo soy periodista, soy parte de la prensa y jamás he actuado de esa forma, entonces eso fue lo que yo quise decir, que la mayoría de los periodistas, que la mayoría de la gente que hacemos este negocio, no nos compartamos así”, remató.