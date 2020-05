Músicos y cantantes reciben regalías a través de SAG y Music Fund en Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- Con la intención de frenar sus problemas económicos derivado de la falta de trabajo por la pandemia de COVID-19, la SAG-AFTRA y la Federación Americana de Músicos otorgarán $62 millones en regalías a músicos y cantantes, según información de Variety.

Señalan que esta será la distribución más grande en la historia del Fondo de Distribución de Derechos de Propiedad Intelectual de los sindicatos. Los ejecutivos señalaron que los fondos se están distribuyendo en un momento de confusión para el negocio de la música debido a la pandemia de coronavirus.

“Esta es una gran noticia en un momento tan difícil para los músicos. Este fondo proporciona jugadores de sesión que viven concierto a concierto, y nunca ha habido una mayor necesidad de ingresos por regalías que en este momento, con la cancelación extensa de presentaciones en vivo ", dijo el presidente de AFM International, Ray Hair.

Más de 42,000 participantes recibirán un pago con un pago promedio de aproximadamente $ 1,500. El fondo distribuyó $ 60 millones en regalías en 2019 y más de $ 430 millones desde su creación en 2008.

El Fondo distribuye regalías nacionales que deben pagarse de proveedores de transmisión digital no interactiva como Pandora y Sirius XM a artistas no destacados (vocalistas de sesión y músicos) junto con regalías de varias organizaciones extranjeras de derechos de representación a artistas estadounidenses no destacados.

Hair y Crabtree-Ireland agregaron que el fondo hace "todos los esfuerzos" para contactar a todos los artistas que pueden haber ganado regalías, pero no hay información suficiente para procesar los pagos de algunos artistas.