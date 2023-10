Museo "arregla" estatua de cera de Dwayne "The Rock" Johnson tras críticas del público

PARÍS.- Después de el Musée Grévin en París revelara la estatua de cera de Dwayne "The Rock" Johnson y recibiera críticas por el blanqueamiento de la piel del actor, el museo respondió a la polémica con una abrumadora modificación que sigue sin satisfacer las expectativas.

Dwayne Johnson's wax figure in the Grévin Museum has been changed following backlash. pic.twitter.com/ilKRrjDYQz— Pop Tingz (@ThePopTingz) October 25, 2023

La nueva figura de cera posee un tono más oscuro y profundo de piel, algo más cercano al icónico actor de Hollywood, e incluso detallaron más la textura para remover la apariencia de plástico que tenía la original.

Sin embargo, el cambio no fue bien recibido por el público, pues entre los comentarios más comunes se encuentran que "luce incluso peor que la original", "sigue estando muy blanca" y "solo desechenla y empiecen de nuevo".

Por otro lado, algunos otros decidieron bromear un poco con la situación y afirmaron que se parecía al emblemático personaje de "Mr. Clean", o "Don Limpio" en Latinoamérica, o que la escultura se parecía más a su compañero de "Rapidos y Furiosos", Vin Diesel.

La estatua de Dwayne Johnson en el museo de cera de Grewin en París se parece más al muñeco de Don Limpio que al mismísimo Dwayne Johnson. pic.twitter.com/WJj0QyHLvO— La batcueva del cinéfilo ������ (@brucebatman007) October 25, 2023

En entrevista con el medio estadounidense Variety, la jefa de relaciones públicos del museo, Veronique Berecz, afirmó que la primera versión de la estatua fue un "error honesto", pues los artistas no tuvieron la oportunidad de conocer a The Rock en persona, por lo que no pudieron determinar exactamente su verdadero color de piel.

Respecto a las acusaciones de blanqueamiento, e incluso racismo, Berecz afirmó que "no tuvo nada que ver con eso. Simplemente cometimos un error honesto basado en las fotos que teníamos. Después de ver todas estas reacciones en diferentes blogs y redes sociales, lo corregimos de inmediato".