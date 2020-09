Muestra Selena Gomez cicatriz a tres años de trasplante de riñón

Tijuana, BC.- En 2017 Selena Gomez tuvo su trasplante de riñón, a tres años de su intervención enseña la cicatriz, sin miedo alguno.

En una fotografía, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una imagen en traje de baño, donde se aprecia claramente la incisión de la cirugía.

“Cuando me hice el trasplante de riñón, recuerdo que fue muy difícil al principio mostrar mi cicatriz. No quería que saliera en fotos, así que me llevé cosas que lo cubrían”, destacó Gómez.

Dijo sentirse orgullosa ahora de lo que es y lo que ha pasado en su vida.

“Felicidades por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette cuyo mensaje es solo que todos los cuerpos son hermosos”, recalcó.

La’Mariette es una tienda de trajes de baño, la misma donde la actriz adquirió el bañador azul que luce en la fotografía.