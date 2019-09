Muestra Demián Bichir a un migrante con éxito en "Grand Hotel"

PASADENA, CA.- La hospitalidad de Demián Bichir y Roselyn Sánchez, abrirán sus puertas de su "Grand Hotel", todos los lunes a partir del 9 de septiembre, con una teleserie ubicada en Miami, Florida, reuniendo la intriga, pasión, enredos dramáticos y el humor de la familia hispana, en un ambiente donde la lucha de clases y el ser el mejor vestido se olfatea desde su entrada.



Basada en la exitosa teleserie española "Grand Hotel" (2011-2012), la nueva producción corre a cargo de Eva Longoria, icono ya de la pantalla chica estadounidense con su participación en "Desperate Housewives".



"Adoro a Damián, él trae luz a su personaje de Santiago. Cada vez que sabía que Damián iba a tener una escena, me daba mucha alegría saber que lo iba a ver trabajar", dijo Longoria en un evento promocional de la serie a principios del 2019, subrayando que como madre de familia pudo llevar a su bebé recién nacido al foro de grabaciones y realizar sus labores de productora, creando un ambiente familiar para toda mujer frente y detrás de las cámaras.



En exclusiva con EL UNIVERSAL, Bichir se dijo orgulloso de acercarse a la familia de la televisión a través de Santiago, dueño del fastuoso hotel de Miami Beach, cuyo personaje es acompañado en la administración del inmueble por Gigi Mendoza (Sánchez), segunda esposa del empresario.



"Me gusta mucho que 'Grand Hotel' es la historia de una familia migrante con éxito. Santiago Mendoza, vino de menos a más y ha llegado hasta donde está con puro trabajo honesto", explicó el actor de 55 años, "me gusta elegir papeles opuestos en mi carrera y en este caso hasta la forma de vestir de mi personaje es algo que yo jamás sabría hacer en la vida real. Puedo contarles, que me atrapó la historia y por ello accedí a hacerla".



El actor nominado al premio de la Academia por su papel de "A Better Life", continúa así su paso interpretando a latinos con carácter y que no se dejan ante las situaciones del clima político o empresarial en Estados Unidos, tal como lo hizo con su personaje de detective policiaco en "The Bridge", al lado de Diane Kruger.



"Para mi 'Grand Hotel' significa la oportunidad de acercarme a otro tipo de público. Hay una audiencia que se engancha con las series de los networks y que les gusta también consumir el cine en su casa. A ellos me les acerco con esta serie y me dio la confianza que está muy bien arropado por Eva (Longoria)", dijo Bichir a inicios del año.

A sus 56 años cumplidos ya en agosto, Bichir reconoció que la televisión está en su nueva era de oro y que contar historias para este formato es parte del quehacer del actor, así como promover contenidos que combinan en inglés y el español en su andar.



"Quiero mucho a Eva. Se ha logrado hacer una historia importante. No todas las personas y menos mujeres en el ámbito de Hollywood, son productoras y actrices al mismo tiempo como Longoria, incluso mamás. Quise ayudarle a ella a ser parte de su aventura", compartió el orgulloso mexicano.



Tanto Longoria como Bichir coincidieron que "Grand Hotel" tendrá su corazón en la relación de los personajes más jóvenes, donde la hija (Delize Tontz) de Santiago y un ayudante de cocina (Lincoln Jones), viven un amor en secreto que pondrá literalmente al hotel de cabeza, en un contexto de melodrama e intriga policiaca, donde las paredes oyen.



"Grand Hotel" se transmite por Sony Channel, los lunes a las 21:00 horas.