Muestra Cristian Castro apoyo incondicional a su madre Verónica Castro

MÉXICO.- Cristian Castro comparte unos mensajes en Instagram, en los que muestra su incondicional apoyo a su madre, en estos momentos en los que enfrenta serios ataques mediáticos.

El intérprete compartió en Instagram: “Un sabio dijo: Da, pero no permitas que te utilicen. AMA, pero no permitas que abusen de tu corazón. CONFÍA, pero no seas ingenuo. ESCUCHA, pero no pierdas tu propia voz”.

Otra reflexión que publicó Cristian: “Te regalo esta frase: No es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confió en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos…esos sí nos ganan o nos pierden para siempre”.

La afamada actriz y cantante ha enfrentado una avalancha de comentarios y ataques, después de que la conductora Yolanda Andrade revelara que se había casado con Verónica en Amsterdam, Holanda, hace 20 años, lo que desató una serie de dimes y diretes entre las dos, al grado de que la Vero anunciara su retiro definitivo de los escenarios y la vida pública, por lo que su hijo mayor le ha manifestado su total amor y apoyo en estos difíciles momentos.