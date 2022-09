Muere el rapero Coolio a sus 59 años, conocido por la intro de "Kenan & Kel" y el tema "Gangsta's Paradise"

Tras el éxito de "Gangsta's Paradise", el rapero obtuvo una fama que lo llevaría a posicionarse como uno de los referentes pop del género urbano, al grado de ser el autor del tema "Aw, Here it Goes!" que fue usado como intro de la serie "Kenan & Kel", de Nickelodeon