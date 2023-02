Muere el actor estadounidense Richard Belzer

ESTADOS UNIDOS.- Este 19 de feberero se dio la lamentable noticia de que Richard Belzer habría perdido la vida a sus 78 años de edad, fue reconocido por sus papeles actorales en Law & Order: Special Victims Unit y Homicide: Life on the Street, además de su manera de siempre de claborar con otros artistas.



Sin embargo hasta el momento los familiares del actor no han dado declaraciones sobre lo sucedido, pero algunos amigos del fallecido artista han lamentado su muerete como Jon Stewart, Marc Maron y Julie Martin, según el porta de Telediario.



A través de la cuenta de Twitter de Laraine Newman, mandó un emotivo mensaje oficial donde abordó el gran cariño que tenía con Belxer y todos los momentos que llegaron a compartir en Saturday Night Live.

I'm so sad to hear of Richard Belzer's passing. I loved this guy so much. He was one of my first friends when I got to New York to do SNL. We used to go out to dinner every week at Sheepshead Bay for lobster. One of the funniest people ever. A master at crowd work. RIP dearest. pic.twitter.com/u23co0JPA2— Laraine Newman (@larainenewman) February 19, 2023

Estoy tan triste de saber del fallecimiento de Richard Belzer”, escribió. "Quería mucho a este chico. Fue uno de mis primeros amigos cuando llegué a Nueva York para hacer SNL . Solíamos salir a cenar todas las semanas en Sheepshead Bay para comer langosta. Una de las personas más divertidas que existen. Un maestro en trabajo de la multitud. RIP querido".



La vida de Richard Belzer

Belzer fue originario de Bridgepot, Connecticut en agosto de 1944, en una familia judía la cual se caracterizó por ser muy trabajadora, Belzer decidió irse a Nueva York y en su juventud tener la oportunidad de ejercer una carrera como comediante.



Belzer logró tener sus primeros papeles en el cine entre ellos The Grove Tube, Fame, Café Flesh, Night Sifht entre otros, pero realmente de los más reconocidos trabajos y recordados por sus seguidores fue su participación en de Law & Order en NBC, The X-Files en Fox, The Beat en UPN, The Wire en HBO y Jimmy Kimmel Live en ABC.