Muere el actor Peter Crombie, estrella de "Seinfeld" y "Seven", tras sufrir extraña enfermedad

ESTADOS UNIDOS.- La estrella de Seinfeld, Peter Crombie, falleció el miércoles a la edad de 71 años después de luchar contra una enfermedad desconocida, informó TMZ.

El actor de Hollywood, conocido principalmente por interpretar al personaje de Crazy Joe Davola en la querida sitcom, falleció "rápidamente" debido a una extraña enfermedad, según informó su exesposa Nadine Kijner.

Sin embargo, el tipo de enfermedad aún no se ha revelado, al igual que otros detalles relacionados con su muerte.

La exesposa de Crombie informó al medio: "Era el hombre más amable, atento, generoso y considerado. Era amado por todos, generoso y nunca tuvo nada malo que decir sobre nadie".

Un íntimo amigo del fallecido, Bill Stetz, también expresó que Peter era "un amigo gentil y leal, de palabras suaves y trabajo expresivo como actor y escritor".

Su trayectoria actoral

Crombie apareció notablemente en un total de cinco episodios mientras interpretaba el personaje de Crazy Joe Davola en Seinfeld entre 1992 y 1993.

Algunos de los episodios en los que apareció incluyen "The Opera", "The Watch", "The Pitch" y también "The Pilot".

Durante su tiempo en el programa, Davola fue un antagonista para Seinfeld y, en un momento, tuvo brevemente una relación con Elaine, la amiga cercana de Jerry, interpretada por Julia Louis-Dreyfus.

Seinfeld se emitió desde 1989 hasta 1998 durante un período de nueve temporadas y constó de un total de 180 episodios.

Otros miembros del elenco en el programa incluyeron a Jason Alexander, quien interpretó a George, y a Michael Richards, quien interpretó al vecino de Jerry, Cosmo Kramer.

Peter también asumió otros roles en proyectos cinematográficos a lo largo de su carrera, como My Dog Skip, The Blob, Natural Born Killers y también Se7en.

Hizo otras apariciones en televisión, incluyendo NYPD Blue (1998), dos episodios de House Of Frankenstein (1997) y L.A. Law (1994).

Su primer papel acreditado como actor, según la página de IMDB del difunto actor, fue en la película para televisión titulada Broken Vows, que protagonizó Tommy Lee Jones y Annette O'Toole.

En el proyecto, lanzado en 1987, Crombie interpretó al personaje de Dan Phelan.

Su último papel acreditado fue en el año 2000 cuando interpretó al Detective Moody en la exitosa serie Walker, Texas Ranger.

Peter también incursionó detrás de la cámara y fue el escritor en el cortometraje de 2006 titulado Threshold.

