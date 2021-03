Muere el actor Cliff Simon, a los 58 años de edad, en terrible accidente acuático

CALIFORNIA.- Tras participar en un accidente acuático, el reconocido actor Cliff Simon, falleció a los 58 años de edad, en Topanga Beach, California, publicó el Daily Mail.

El medio británico informó que fue Collete Simon, esposa del actor, quien publicó en su cuenta de Facebook que el intérprete de “Ba’al” en la serie de ciencia ficción “Stargate SG-1”, había perdido la vida el pasado martes, en un accidente de kitesurf.

De acuerdo a la biografía publicada por el Daily Mail, Simon era un nadador competitivo y aspirante a los Juegos Olímpicos antes de lanzar su carrera como actor.

Nació en Johannesburgo, Sudáfrica, y se mudó a los Estados Unidos en 2000 después de una temporada en el Reino Unido.

Tuvo participaciones con personajes de alto perfil en programas como “The Americans”, “NCIS: New Orleans”, “Castle” y “Days Of Our Lives”.

"Actuar es lo que hago, es solo una parte de lo que soy", habría dicho el actor en una entrevista mientras interpretaba a “Ba’al”, el villano que amaba odiar en la serie de “Stargate SG-1”, personaje que apareció de la quinta a la ´decima y última temporada, en los años 2001 a 2007.

Su personaje icónico

“Ba’al” apareció en 15 episodios y se convirtió en un éxito entre los fanáticos gracias a su comportamiento ingenioso y las motivaciones desarrolladas del personaje.

En una entrevista que realizó en 2005 con “The Sci-Fi World”, Simon afirmó que se reunió con los productores de “Stargate SG-1” ocho meses antes de que se creara el personaje “Ba'al”.

Aseguró que la reunión fue tan bien que los productores ejecutivos, Robert C. Cooper y Brad Wright, que decidieron mantenerlo en espera durante unos ocho meses hasta que crearon a “Ba'al” para que estuviera a la altura de sus habilidades.

La serie fue un derivado de la película de ciencia ficción de 1994, “Stargate”, en la que el gobierno de los Estados Unidos descubre los dispositivos del título, que pueden transportar a los usuarios a otros mundos en un abrir y cerrar de ojos.