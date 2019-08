Muere Richard Williams, creador y animador de '¿Quién engañó a Roger Rabbit?'

ESTADOS UNIDOS.- Richard Williams, el premiado animador de "Quién engañó a Roger Rabbit" y dos películas de "Pink Panther", murió a los 86 años.

Su familia le dijo a Associated Press que Williams falleció de cáncer en su casa en Bristol, Inglaterra, el pasado viernes 16 de agosto.

Williams es probablemente mejor conocido por su trabajo como animador de la película de 1988 "Who Framed Roger Rabbit", que ganó dos premios de la Academia, los mejores efectos visuales y un premio especial de la Academia, por sus animaciones y el uso temprano de CGI para crear los personajes. La película fue seleccionada para el Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso en 2016 como "cultural, histórica o estéticamente significativa".

La carrera de Williams se extendió entre la "Edad de Oro de la Animación", que se desvaneció entre las décadas de 1950 y 1960, y el auge de la animación asistida por computadora en la década de 1990 y más allá.

El famoso animador también ganó el Premio BAFTA de Cine de Animación de 1958 por su primera película animada, "The Little Island". Luego animó, dirigió y produjo las películas de 1962 "Love Me, Love Me, Love Me" y "A Lecture on Man", el galardonado 1972 "A Christmas Carol" y el animado de 1993 "The Thief and the Zapatero."

Williams también creó las secuencias del título para "What’s New Pussycat?" De 1965, "Casino Royale" de 1967, "The Return of the Pink Panther" de 1975 y "The Pink Panther Strikes Again" de 1976.

Su trabajo final fue "Prologue" de 2015, un cortometraje de animación basado en la obra "Lisístrata" de Aristófanes, que fue nominado en la categoría de cortometraje de animación en los Oscar.