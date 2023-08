Muere Nancy Frangione, actriz de "La niñera"

ESTADOS UNIDOS.- La artista Nancy Frangione, originaria de Estados Unidos, falleció a los 70 años de edad.

Es recordada por su destacada interpretación como la malévola antagonista "Cecile de Pulignac" en la serie "Another World" de la cadena NBC, así como por su participación en la querida producción televisiva "La niñera", donde dio vida al personaje "Marsha", quien era la prima de "Fran Fine".

Además, desempeñó roles de invitada estelar en programas como "Highway To Heaven", "Matlock" y "Buck Rogers in the 25th Century".

Su debut en la televisión fue en el papel de Tara Martin en "All My Children" de ABC, que interpretó entre 1977 y 1979.

Luego dio su salto a la fama con su personaje de "Cecile de Poulignac" en "Another World", de 1981 a 1984, ganando el premio a la villana destacada de Soap Opera Digest por su actuación.

Repitió el papel varias veces durante un período de 10 años, de 1986 a 1996. En 1985, reemplazó a Andrea Evans como Tina Lord en "One Life to Live" de ABC, señala "El Comercio".



Frangione murió el 18 de agosto en Barnstable, Massachusetts, según su obituario.

Te puede interesar: Reaparece Daniel Davis y revela cómo consiguió el personaje de “Niles” en “La Niñera”