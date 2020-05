Muere Geno Silva, actor en "Scarface"

El actor estadounidense Geno Silva, reconocido por interpretar al asesino de Tony Montana, interpretado por Al Pacino, en la cinta "Scarface, murió a los 72 años por complicaciones de la degeneración frontotemporal que sufría.

De acuerdo con medios internacionales, Silva murió el pasado 9 de mayo en su residencia de Los Angeles, tras luchar contra la enfermedad, una forma de demencia.

En su carrera como actor destacó en su papel de The Skull, quien con su escopeta mató a Tony Montana en "Scarface", uno de los lmes por lo que es mayormente recordado, que fue dirigido en 1983 por Brian De Palma.

Otros proyectos en los que Silva participó fueron Walker Texas Ranger, con Chuck Norris; "A Man Apart", con Vin Diesel y Larenz Tate; y "Mulholland Drive", escrita y dirigida por David Lynch.

Fue dirigido por Steven Spielberg en los lmes "Amistad" y "The Lost World: Jurassic Park", ambas en 1997. Para la televisión formó parte del elenco de algunas series, como Star Trek: Enterprise, Hill Street Blues, Miami Vice, Days of Our Lives o Key West.