Muere Francesc Picas, ex integrante de Loco Mía, a los 53 años

Ciudad de México.- Francesc Picas, ex integrante de la reconocida agrupación española Loco Mía en las décadas de los 80 y 90, falleció a los 53 años en Barcelona.

La noticia fue compartida a través de una página de fans en Facebook la noche del martes 22 de noviembre, donde allegados al artista confirmaron su deceso, sin proporcionar detalles adicionales.

Según el comunicado publicado en la mencionada página de fans, se informó que Picas dejó este mundo el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales.

Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas".