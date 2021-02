Muere Christopher Plummer, legendaria estrella de “La Novicia Rebelde” y "Up"

ESTADOS UNIDOS.- Christopher Plummer , protagonista de películas como "La Novicia Rebelde" y "Up", falleció hoy a los 91 años de edad en su casa de Connecticut.

Su esposa Elaine Taylor fue quien confirmó la noticia en un comunicado, así como su representante y amigo Lou Pitt.

Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras", dijo Lou, quien fuera gerente de Plummer por 46 años.

“Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros ".

Plummer fue mejor conocido por interpretar al Capitán von Trapp en el musical ganador del Oscar "La Novicia Rebelde."

Ganó un Oscar en 2012 por su papel secundario en la película "Beginners", convirtiéndose en el actor más longevo en ganar el Premio de la Academia como actor de reparto.

Poco después, volvió a ser nominado por “All the money in the world”, dirigida por Ridley Scott. Reemplazó a Kevin Spacey después de que éste fuera acusado de conducta sexual inapropiada, y volvió a filmar por completo sus escenas solo un mes antes del estreno de la película en 2017. Plummer apareció recientemente en la novela policíaca de Rian Johnson de 2019, "Knives Out".

Uno de los papeles más memorables de Plummer de la década involucró solo su voz. En la conmovedora película animada de Pixar "Up", interpretó a Charles Muntz, un anciano con la misión de realizar el sueño de su difunta esposa.

En las películas, también fue conocido por "The Insider", "12 Monkeys", "Star Trek VI: The Undiscovered Country" y "A Beautiful Mind", y contribuyó con las voces de "An American Tale" y la serie de televisión “Madeline”.

A Plummer le sobreviven su tercera esposa, la actriz y bailarina Taylor, y una hija con Grimes, la actriz Amanda Plummer.