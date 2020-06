Morgan Freeman cumple 83 años

ESTADOS UNIDOS.- Uno de los actores más queridos de Hollywood se encuentra de festejo. Morgan Freeman celebra este lunes su cumpleaños número 83.

83 años de vida, de los cuales 50 ha dedicado al negocio de la actuación. El famoso apareció en su primera película en 1964.

Algunos de los papeles más emblemáticos del actor incluyen Shawshank Redemption, Street Smart, Driving Miss Daisy e Invictus.

Como muchos saben, el talento de Freeman no solo termina con la actuación. El hombre también es famoso por su trabajo de voz en off y narraciones, pues su voz se ha vuelto icónica.

Cabe señalar que Morgan Freeman nació en Memphis, Tennessee. Pasó la mayor parte de su infancia con su abuela en Charleston, Misisipi, y después se mudó con su familia a Greenwood, Misisipi, a Gary, Indiana, y, por último, a Chicago, Illinois.

Durante su estancia en Charleston y Greenwood, Freeman asistió a la Escuela primaria Threadgill, donde representó su primera obra teatral. A los 12 años ganó un concurso y actuó en un programa de radio en Nashville, Tennessee.

En 1955, se graduó en la Escuela secundaria Broad Street, en Chicago, y poco después rechazó una beca parcial para la Universidad Estatal de Jackson, Mississippi, optando en su lugar por trabajar como mecánico para la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos.

El primer personaje acreditado de Morgan Freeman llegó en 1971 con el largometraje Who says I Can’t ride a rainbow!. En ese mismo año participó en el espacio infantil educativo The Electric Company, emitido hasta 1977 por la PBS. Entre otras series televisivas le pudimos ver en The Twilight Zone (1985), revival de la serie homónima de los años 60, así como en varios telefilmes y con un rol secundario en el drama Brubaker (1980), dirigido por Stuart Rosenberg y protagonizado por Robert Redford.