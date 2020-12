Montserrat Oliver ya escribió su testamento

CIUDAD MÉXICO.- Montserrat Oliver declaró que desde que era muy joven decidió hacer su testamento, y es que gracias a su trabajo como modelo, comenzó a generar ingresos que no quería que estuvieran en manos equivocadas.

La reconocida conductora dio una entrevisa para el programa hoy, donde dio a conocer que los beneficiarios de su testamento los cambia cada año, según lo que vaya pasando en su vida.

Yo tenía un testamento desde que tengo 23 años de edad, porque lo poquito que podía yo tener, que me constó tanto trabajo tener, que decía 'no quiero que se lo queden quién sabe quién', entonces así fuera mi perrito, yo hice un testamento, aunque cada rato lo cambio verdad, me peleo y lo cambio, pero sí tengo" dijo la también actriz.