Montserrat Oliver revela porqué hizó publica su boda con Yaya Kosikova

CIUDAD DE MÉXICO.- A casi un mes de haber anunciado su boda con Yaya Kosikova, la conductora Montserrat Oliver dio a conocer los motivos que la orillaron a revelar que el pasado mes de diciembre había contraído nupcias.

Satisfecha por compartir su felicidad con el mundo entero, Oliver explicó en una charla con Eglantina Zingg que fue con el fin de ayudar a otras personas que eligió el mes del orgullo gay para revelar esta información.

“Siento que hago más por más gente compartiéndolo que guardándomelo para mí, yo me guardo para mí, mi amor, pero comparto nuestra felicidad y la relación porque hay muchas niñas ahí, hay mucha gente ahí que se siente sola, que no se sienten aceptados, que no quieren seguir viviendo así, y la verdad no pasada nada, tenemos que aprender los seres humanos a respetarnos los unos a los otros, a valorarnos, a que nos importe más el alma y el corazón”.

Por último, la conductora defendió su amor con Yaya, aunque no se atrevió a asegurar que será para siempre, pues sus antecedentes amorosos no se lo permiten.

“¡Que risa!, la gente heterosexual no va por la vida (explicando) a ver te gusta esto, esto por acá… o sea, eso nada más se lo hacen a la gente gay, ¡es ridículo!, es absurdo y ridículo, entonces por eso decidí compartirlo, porque no pasa nada, al contrario, como dice la frase trillada, amor es amor, y ¡qué bonito que todos los seres humanos nos demos amor!, creo que somos almas y que si me topé con una mujer que con esa alma sentí una compatibilidad y un gran amor y me toca compartirlo en estos momentos, lo estoy compartiendo y lo estoy viviendo, mañana quién sabe, esperemos que dure toda la vida, pero pues como ya he pasado por varias relaciones ya no sé qué decir”, remató.