Mónica Noguera traiciona a Gustavo Adolfo Infante y se podría integrar a Hoy, revelan

CIUDAD DE MÉXICO.-Fuerte chisme en Imagen Televisión, y es que el periodista Dael Quiroz dio a conocer que Mónica Noguera estaría por traicionar a Gustavo Adolfo Infante.

"Noguera se encuentra negociando con Andrea Rodríguez, productora del programa Hoy, para en el 2021 empezar a trabajar en la emisión", comentó.

Agregó:

"Mónica hasta ahora no le ha avisado a Gustavo, con quien trabaja en el programa De Primera Mano. Llevas más de una semana en pláticas con Televisa, pero no le has contado a nadie, así que Imagen Televisión y Gustavo Adolfo no le den las gracias".

Cabe recordar que tras el sorpresivo deceso de Magda Rodríguez, y luego de que tomara la batuta el productor Nino Canún para dirigir el matutino de Televisa, fue la conductora Andrea Legarreta quien confirmó que sería Andrea Rodríguez, hermana de la productora, la que se quedara a cargo del programa.

Por otro lado, hoy Alex Kaffie anunció que se avecinan cambios en el matutino “Hoy” de Televisa y estarían buscando nuevos talentos que sustituyas a los actuales integrantes del programa.

En su columna Sin Lisonja, el controversial periodista de espectáculos aseguró que la productora del programa, Andrea Ridríguez, ya está realizando los castings para encontrar cuatro “caras frescas” que den el ancho para aparecer todas las mañanas en el canal Las Estrellas.

"En 'Hoy' han comenzado las audiciones para buscar a «caras frescas» que valga la redundancia refresquen y le den un nuevo aire al matutino de Las Estrellas. Sí, la semana pasada Andrea, la productora del programa, inició el casting cuyo fin es hallar cuatro integrantes (dos hombres y dos mujeres) que sustituyan el mismo número de participantes actuales”, escribió.