Mónica Huarte sorprendida por convivir con ella durante la cuarentena

La actriz Mónica Huarte comenta con humor que ahora que está en cuarentena le impresiona lo bien que se siente al convivir con ella misma.

Huarte espera que cuando la contingencia pase todo sea distinto pero por ahora está tomando muy en serio las medidas de prevención ante el coronavirus Covid-19.

"Desde el primer momento yo me encerré y no salgo ni al pasillo, soy una exagerada pero prefiero, no me quiero arriesgar", dice en entrevista.

"Yo siempre estoy en la locura, de un proyecto a otro, siempre corriendo y ahorita poder disfrutar e incluso revisar para dónde quiero caminar ahora y qué es lo que quiero hacer, como que esta pausa me está viniendo muy bien", señala.

Antes de que se declarara el estado de alerta y se cerrarán recintos como las salas de cine, Huarte iniciaba promoción de la cinta "Pobre familia rica" pues se estrenaría en mayo.

Sin embargo, así como otras películas, esta producción en la que es protagonista se ha retrasado. Para ir preparando a su público Huarte adelanta un poco de lo que podrán ver en pantalla donde interpreta una mujer que se vuelve millonaria y después lo pierde todo.

"Me transformaron en otra persona como si tuviera botox, como si tuviera otra boca, nariz, ojos, pelo; me pusieron chichis postizas y te das cuenta que mi personaje se cambió por fuera pero su corazón se mantuvo honesto, limpio y puro y eso me parece muy hermoso, es un personaje muy entrañable", señala.

Para mantenerse en contacto con sus seguidores la actriz participará esta noche a las 20:00 horas en una transmisión en vivo por Instagram junto a la actriz Gabriela de la Garza donde compartirán un poco de lo que están haciendo esta cuarentena.