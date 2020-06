Mónica Escobedo disfruta "cuarentena de miel"

El confinamiento por el Covid-19 ha hecho que la comediante Mónica Escobedo reafirme que eligió bien a su pareja.

A principios de marzo, apenas unos días antes de que iniciara la jornada de sana distancia en México por el Covid-19, Mónica contrajo nupcias con Iván Juárez.

"Todo ha sido padrísimo, es un tipazo muy tranquilo y mi 'cuarentena de miel' me ha hecho decir que escogí muy bien con quién me tengo que encerrar; no pude haber escogido mejor hombre", cuenta.

"Me tocó encerrarme con un hombre maravilloso, súper lindo, comprensivo, todo. Me obedece, no me rezonga eso es muy importante en una relación", bromea.

Mónica cuenta que tuvieron suerte al no haber planeado algún viaje de Luna de miel ya que la pandemia hubiera cambiado sus planes.

"Todo pasa por algo, Iván mi marido no quería luna de miel y yo sí pero hay que ceder entonces dije 'va, no vamos a tener luna de miel porque hay un chingo de trabajo'", relata.

"Si nos hubiéramos ido nos hubiéramos quedado varados en no sé dónde fregados y no, nos quedamos en la casa", dice.

La comediante, quien esta semana estrenó el programa "La culpa es de la Malinche" por Comedy Central, comparte que en estos meses ha pasado por todo tipo de emociones pero se ha sabido aclimatar a la situación; lo que sí lamenta es que no todos se estén cuidando.

"Cada que salgo al mercado que es una vez a la semana sí veo que nos está valiendo mucho la salud de uno y del otro y eso sí me da para abajo porque educación no hay mucha que digamos, se nota que nos está valiendo muy feo".