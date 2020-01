Momentos y datos curiosos de los Globos de Oro

CIUDAD DE MÉXICO.- La entrega de los Globos de Oro marca el comienzo de una serie de premiaciones a lo mejor de la televisión y el cine durante 2019, pero la ceremonia no simplemente se resume a eso.

Momentos divertidos, protestas y controversia, y nominados que han roto récords, forman parte de la entrega que este 5 de enero celebrará su edición 77 desde Beverly Hills en California.

Estos son algunos de los datos más curiosos dentro de los Globos de Oro:

El inicio

La primera entrega se realizó en 1944 con una ceremonia informal en los estudios de 20th Century Fox y fue concedida por la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Hollywood, precursora de lo que hoy es la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Entre los ganadores aquel año están Jennifer Jones como Mejor actriz por "The song of Bernadette" y Paul Lukas como actor por "Watch on the rhine", quienes recibieron un pergamino pues hasta el siguiente año se diseñó la estatua oficial que representa al mundo.

Ya en 1945 la premiación se realizó en el sitio que hoy tiene lugar, el hotel Beverly Hills.

Llega a la televisión

La primera transmisión de los Globos de oro se realizó en 1958 con Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. en el escenario como una especie de presentadores improvisados sorprendiendo a la audiencia.

Más galardonadas

El primer lugar lo tiene "La la land" de Damien Chazelle con siete estatuillas: mejor película de comedia, director, guión, actriz, actor, canción original y banda sonora.

"Atrapados sin salida" -protagonizada por Jack Nicholson- está en segundo lugar con seis premios: Mejor película de drama, guión, actriz, actor, director y nueva estrella del año. En el tercer peldaño está "El expreso de medianoche" que ganó Mejor película de drama, actor, guión, banda sonora y nueva estrella.

Mujeres protestan

En la ceremonia de 2018 el color que reinó fue el negro. En medio de los nacientes escándalos de acoso sexual vinculados con el productor Harvey Weinstein, actrices y actores acogieron ese color para alzar la voz y solidarizarse con la campaña Time’s up!.

La alfombra recibió a celebridades como Angelina Jolie, Natalie Portman, Emma Stone, Jessica Biel y Justin Timberlake.

Rechazan premios

En 1970 los productores de "Z" no quisieron recibir el premio a Mejor película extranjera porque consideraban que debieron ganar Mejor Película.

Tres años después, en 1973, Marlon Brando se negó a recibir la estatuilla por "El padrino" como una forma de protesta contra el imperialismo y racismo en Estados Unidos así como por la Guerra de Vietnam.

Sin ceremonia

En enero de 2008, la entrega número 65 de los Globos de Oro fue diferente. Debido a la huelga de guionistas de Hollywood en lugar de la ceremonia acostumbrada se realizó una rueda de prensa para anunciar a los ganadores. Los guionistas buscaban un aumento en los salarios.

Momentos incómodos

No todo es seriedad cuando se trata de los Globos de Oro, también hay espacio para las risas como le pasó a la actriz Renée Zellweger en 2001, su amigo Hugh Grant presentó el premio a Mejor actriz el cual fue para ella sin embargo no estaba presente pues había ido al baño.

Minutos después y ante las risas de la audiencia apareció por fin en el escenario con las mejillas rojas por la pena y sorprendida por haber ganado.

La misma situación la vivió años antes, en 1998, Christine Lahti.

Otro momento incómodo lo pasaron al anunciar a los ganadores de mejor actor en miniserie o película para tv, en 2015, Jennifer Lopez le preguntó a su compañero Jeremy Renner si quería que ella abriera el sobre "tengo las uñas", comentó JLo, y él le respondió "Sí, y también tienes los globos", haciendo alusión al parecer a los senos de la actriz.

Discursos memorables

Entre los momentos que más emoción han provocado está el protagonizado por Glenn Close. Al ganar por Mejor actriz en 2019 subió al escenario y dijo:

"Pienso en mi madre, que se dedicó a mi padre durante toda su vida y a sus 80 años me dijo 'Siento que no he logrado nada', y eso no está bien', comentó con lágrimas. Lo que he aprendido de toda esta experiencia es que las mujeres somos cuidadoras y eso es lo que se espera de nosotras; tenemos a nuestros hijos y maridos... pero tenemos que encontrar realización personal, tenemos que seguir nuestros sueños y decir puedo hacerlo y debería tener permitido hacer eso'".

Los más reconocidos

No es sorpresa que Meryl Streep encabece la lista con 32 nominaciones (incluyendo la de este año), de las cuales ha ganado nueve (ocho en nominaciones y uno como reconocimiento a su carrera.

En cuanto a hechos insólitos, en 1988, hubo un triple empate en la categoría de mejor actriz de drama con Sigourney Weaver ("Gorilas en la niebla"), Jodie Foster ("The Accused") y Shirley MacLaine ("Madame Sousatzka").

Los actores que más nominaciones han tenido en una misma premiación son Jaime Foxx y Helen Mirren. Foxx por Mejor actor de comedia por "Ray", Actor en miniserie o película para tv por "Redemption" y Actor de drama por "Collateral" de las cuales ganó únicamente una.

El más joven y el más grande

Ricky Schroder es el más joven en ganar una estatuilla como "Nueva estrella del año" cuando tenía tan sólo 9, mientras que el mayor ha sido Ennio Morricone que con 87 años ganó Mejor banda sonora por "The hateful eight".