Modelo habla sobre su relación con Cristiano Ronaldo

Ciudad de México.- El futbolista Cristiano Ronaldo se encuentra en la incertidumbre profesional, pues se sabe que aunque tiene contrato con el Manchester United, quiere irse del equipo porque no jugará en la UEFA Champions League si se queda, a lo que espera encontrar otro destino.

Aunque, recientemente la noticia que lo tiene en el ojo público es que la modelo Alysson Eckmann, declaró durante una dinámica en Tiktok sobre las invitaciones que le hizo Cristiano, mismas que rechazó.

Tras una de las preguntas donde refería: “¿Has ido a fiestas privadas con futbolistas?”, la española de 31 años relató:

Lo que es una fiesta no. Pero yo presenté el evento de Cristiano Ronaldo de su perfume nuevo. Entonces nos hicimos como amigos en la fiesta y Cristiano me invitó a su fiesta. Yo le dije que no, que 'ni de coña', porque tenía que trabajar al día siguiente. Yo sabía qué iba a pasar si iba a su casa. Y mi amiga, que estaba ahí conmigo, me dijo: ‘Aly, no puedes decir que no, por favor’. Le dije a Cristiano: ‘tienes que mandar a mi casa un chófer tuyo, cuando yo digo’. Y él dijo: ‘Ok, sí’. Entonces nos fuimos de la fiesta, nos separamos. Mi amiga fue con él, yo fui con su mánager, y acabamos en su casa. Nos tomamos unas copas de champán y ya, como a las tres de la mañana, le dije que quería irme para mi casa y me mandó con su chófer. Y ya está (sic)”

La historia sigue

Pero la anécdota no se detuvo ahí, pues la modelo que ahora se dedica a OnlyFans agregó otro video con el título “Podría haber sido Georgina”, refiriéndose a la mujer del jugador, para contar lo que presuntamente sucedió esa misma noche, después de salir de la casa de Ronaldo, que en ese entonces jugaba para el Real Madrid.

“Y luego, cuando nos fuimos de su casa, me pidió el número y nos mandamos textos durante un mes. Yo creo que él quería que yo me invitase a su casa. Pero él vivía en mitad de la nada y no iba a ir a la mitad de la nada en taxi. Y tampoco voy follando a famosos por el deporte de follar famosos. Si no les follas causas más impacto (sic)”, concluyó.