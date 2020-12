Miss Sonora denuncia robo en Mexicana Universal

HERMOSILLO.- Lupita Jones no ha podido salir del ojo del huracán, pues un nuevo escándalo acontece en la más reciente edición de Mexicana Universal.

Itzel Hernández, quien fue la representante de Sonora en el certamen de belleza de este año, acusó a Griselle Osuna, Miss Baja California, de haberle robado un bolso con valor de 35 mil pesos.

A través de su cuenta de Instagram, la sonorense contó que durante la concentración que se realizó el 8 de agosto, su bolsa de marca Gucci desapareció con todo, el dinero y la documentación que había dentro de él.

Y explicó que, tiempo después, su compañera compartió fotos en donde, presuntamente, aparece modelando el accesorio robado.

El 8 de agosto, fue la concentración del certamen de belleza de Mexicana Universal en Baja California y pues en el evento desapareció mi bolsa y pues ya, no supe más de ello”, comenzó.

“Hasta hace unos días cuando ella (Griselle) subió una foto donde aparece con una bolsa que, puede ser una coincidencia ¿verdad?, pero podía ser una coincidencia enorme, una en un millón”, declaró.

Ante esto, Itzel contactó a Griselle por medio de Instagram donde le pedía que le mostrara fotos con el número de serie de su bolsa para quitarse de dudas, pero presuntamente las imágenes que compartió fueron de la página web y no de su bolsa.

Mexicana Universal pidió a Miss Sonora borrar su denuncia, ya que se habría comprobado que Miss Baja California decía la verdad. De la misma forma, le exigieron que ofreciera una disculpa pública por su acusación; sin embargo, ésta se negó.

Griselle también se defendió y a través de un video comprobó que su bolso no era el de Itzel.

“Como ustedes saben, esta semana ha surgido una situación, solo quiero decirles que me parece injusto y me resistí a tener que acreditar la propiedad de mis pertenencias por capricho, distorsión y mala voluntad de una persona. No creo que nadie esté obligado a demostrar la propiedad de nadie”, declaró Griselle.

Sin embargo, Itzel no ha dado marcha atrás a sus acusaciones, pues, al contrario, las sostiene al decir que puede comprobar que Griselle sí robó su bolsa.