Mis redes no son el inodoro de las emociones de mis paisanos: Machado

La exreina de belleza Alicia Machado recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a todos los venezolanos: Ya está cansada de las críticas en su contra.

En un video de casi siete minutos de duración, la Miss Universo 1996 se manifestó enérgica en un video que compartió en Instagram, donde rechaza los comentarios violentos y ofensivos que ha recibido en su contra a lo largo de muchos años.

"Desgraciadamente, mis propios paisanos insisten y continúan en seguir la tradición de ofenderme", comienza diciendo en el video.

Alicia Machado confiesa que está harta y que no entiende por qué después de tantos años, sus paisanos sean quienes la atacan y ofenden por temas como su odio hacia Donald Trump o el papá de su hija.

"Después de 25 años de llevar palo por mi propia gente ya estoy harta. Así que de ahora en adelante al que se le ocurra decirme algo en un comentario en mis redes sociales no solo los voy a bloquear, sino que también les voy a mentar la madre porque ya me tienen harta", dijo.

Machado se dijo "hater de sus haters", y advirtió que tomará cartas en el asunto con los usuarios que la insulten.

"Tengo derecho a hartarme y sí, soy 'hater' de mis 'haters'. Mis redes sociales no son el inodoro de las emociones de mis paisanos. Soy un ser humano, ya estoy hasta la madre de que todo el tiempo sea la prensa de mi país, la gente de mi país, que siempre busque una manera de agredirme", afirmó.

Alicia reafirmó que antes la envidiaban por ser bonita y ahora por ser exitosa.

"Cada una de las cosas que he logrado lo he hecho con mi trabajo. No soy ni enchufada ni prepago. Un poquito más de respeto, he mantenido mi vida privada lo más privada que puedo. Ya estoy hasta la madre de que todo el tiempo sea la gente de mi país la que siempre busca una manera de agredirme", opinó.

La actriz y empresaria explica que el video es para señalar que detrás de las cuentas de personas famosas hay seres humanos que "ya estamos hartos de recibir insultos y difamaciones gratis".