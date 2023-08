Mirtha Legrand niega que Luis Miguel use dobles en sus presentaciones

Ciudad de México.- La presentadora Mirtha Legrand tuvo su momento de ensueño al asistir al concierto de Luis Miguel y que el cantante bajara del escenario para saludarla durante una de sus presentaciones de su gira.

Después de la sorpresa que le dio el cantante, Legrand fue cuestionada sobre la polémica que ha rondado la red recientemente, donde señalan al Sol de México de usar dobles, a lo que Mirtha dijo.

Yo la verdad eso que dicen que es un doble... es mentira, es el que canta, tiene una voz fantástica. Sin parar, dos horas cantando”, dijo Mirtha al medio TN, además de debatir: “¿Cómo va a ser el doble?”

Sufre transformaciones

No obstante, la argentina de 96 años reconoció que Luis Miguel ha sufrido algunas transformaciones con el paso de los años. “Estaba un poco cambiado, pero es el mismo. Todo eso que cuentan no sé, yo lo vi igual que siempre y yo hacía muchos años que no lo veía, pero lo vi espléndido, joven, y más flaco”.

La también actriz asistió acompañada por algunos de sus familiares, además de un grupo de amigos que la ayudaron a ubicarse en las primeras filas para no perderse ningún detalle del espectáculo.

“Yo también canté. Fue fantástico, maravilloso, un show espectacular”, dijo tras explicar que pese a ser custodiada por dos elementos de seguridad, le indicaron que debía irse antes de que terminara el concierto para poder abandonar el recinto de forma segura.

Para concluir, Mirtha subrayó que fue el propio Luis Miguel quien la invitó a su presentación, por lo que todo lo vivido ha sido algo maravilloso. “Inolvidable, a esta edad que te hagan tantos agasajos, inolvidable”, expresó.