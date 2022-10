Minnie West es internada en hospital psiquiátrico tras la muerte de Amparo Serrano

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace dos meses se dio a conocer la lamentable noticia de que Ampara Serrano habría perdido la vida, tras esta terrible pérdida su hija, Minnie West habria decidido ser internada en un hospital psiquiátrico.



Fue por medio de su cuenta de Instagram que la joven de 19 años compartió una serie de fotografías de lo que fue la despedida con sus seres queridos antes de entrar al lugar, entre ellos Nacho Peregrin, hermano de Belinda.



Además la joven agregó un mensaje en que reveló que decidió compartir que durante 30 días estará internada pero que era importante comenzar a normalizar el bienestar mental.



Minni West admitió que desde la muerte de su madre no ha podido volver a estar bien, por lo que se dio cuenta que en este momento lo más importante era ocuparse de si misma.





Creo que es bueno que todos reconozcamos cuando necesitamos ayuda y no tengamos miedo o estemos avergonzados de pedirla” comentó la joven.



La joven reconoció que se necesita un valor importante para dar el paso de acudir con profesionales, pero que llega un momento que es necesario para poder tener una mejor vida



Algunas famosas del medio del espectáculo reaccionaron e hicieron llegar sus muestras de cariño entre ellas Aislinn Derbez, Isabel Lascurain entre otras: "Admirable que una persona pueda tomar las riendas de su vida internándose por decisión propia en un psiquiátrico. No está mal pedir ayuda. Es de valiente” comentó la hija de Eugenio Derbez.









Los emotivos recuerdos de Minnie West a lado de Amparo Serrano



Desde que falleció Ampara, por su parte la joven ha ido compartiendo imágenes y emotivos recuerdos en redes sociales, donde le ha hecho saber lo mucho que echa de menos estar a su lado.



"Un mes… un mes sin ti y para mi no pasa el tiempo, vivo en completa negación, no leo mis WhatsApp’s por que seguro dicen “lo siento” y no me lo creo … no veo sentido a las cosas sin ti Ma! Me despierto con un hoyo constante en la panza y la esperanza de que sea mentira” escribió en una de sus publicaciones.