Miley no quiere tener hijos por ahora

CIUDAD DE MÉXICO.- Miley Cyrus aseguró que no quiere tener hijos hasta que las condiciones ambientales del mundo mejoren. “Nos han dejado un planeta hecho mierda, y me niego a dejarle eso a mi hijo. Hasta que no sienta que mi niño pueda vivir en una Tierra que tendrá peces en el agua, no voy a traer a alguien más a que tenga que lidiar con el daño que le hemos hecho.



“No queremos reproducirnos (los millennials) porque sabemos que no lo soportará”, dijo Cyrus a la revista Elle.



En la edición de agosto de la publicación, la cantante lamentó la manera en que la humanidad ha tratado al mundo, de la misma manera en que se ha comportado con las mujeres.



“Nada es más poderoso que la naturaleza, y ésta es femenina. Cuando se enoja, no te metas con ella. Esa es la manera en que siento a las mujeres ahora. La Tierra está enojada”.



En la entrevista, la intérprete de “Wrecking Ball” también definió como único su matrimonio con el actor Liam Hemsworth, con quien se casó en diciembre.



“No sé si alguna vez permitiré que sea de dominio público porque es muy complejo, moderno y nuevo, y no creo que estemos en una posición en el que la gente lo entienda. ¿En verdad la gente cree que me la paso en casa con un maldito mandil cocinando la cena?



Le atraen las mujeres

“Estoy en una relación heterosexual, pero todavía me siento muy atraída sexualmente por las mujeres. La gente se vuelve vegetariana por cuestiones de salud, pero el tocino sigue siendo súper delicioso, y estoy consciente de eso. Hice una elección de pareja, es la persona que más me apoya. Pero definitivamente no encajo en el papel estereotipado de esposa”.



Como parte de la promoción por el lanzamiento del primero de tres EPs, que conformarán su próximo álbum She is Miley Cyrus, en la publicación también habló de otros temas como el empoderamiento femenino y el aborto. “Se espera que como mujeres poblemos el planeta y cuando eso no es parte de nuestro plan o propósito, hay muchos juicios y enojo que incluso se hacen o cambian leyes para forzarte a tener hijos, incluso si quedas embarazada a raíz de una violenta situación.



“Si no quieres hijos, la gente te tiene lástima, que eres fría, un cabrona sin corazón que no eres capaz de amar”, dijo la actriz, de 26 años.