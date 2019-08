Miley Cyrus se encuentra triste y decepcionada por el fin de su matrimonio

LOS ÁNGELES, California.- A pesar de las perfectas vacaciones que Miley Cyrus tuvo en Italia con Kaitlynn Carter, según información de E! News, una fuente compartió que la cantante está "triste y decepcionada" con el posible fin de su matrimonio.

Cabe señalar que, a pesar de tanta polémica, las cosas no han terminado oficialmente para la pareja.

"Miley no ha estado hablando con un abogado o pensando en divorciarse", señaló la fuente "Ella quería que el matrimonio funcionara y todavía está dispuesta a darle tiempo. Pero pasar por esto a la vista del público ha hecho las cosas mucho más complicadas y mucho más difíciles. Realmente no sabe qué hacer o qué sucederá después". Comentó.

Al parecer Kaitlynn ha estado allí para ella y también está pasando por una ruptura muy pública. Y aunque estar con la nueva estrella de Hills ha ayudado a Miley a olvidarse de Liam, una fuente dice que "en el fondo, está muy molesta".

A principios de esta semana, Liam sorprendió a algunos fanáticos cuando entró a Instagram y confirmó públicamente su ruptura.

Si bien ha estado pasando tiempo con su familia en Australia, una fuente confesó a E! que el actor no quería anunciar la separación tan públicamente. De hecho, "odia toda la atención" que rodea la relación.

"Simplemente estaban tomando un descanso, pero ahora es mucho más una división seria", compartió nuestra fuente. "Estaban en una situación difícil y sus estilos de vida no se alineaban. Pero tenía la esperanza de que encontraran una manera de reconectarse y no se hubieran dado por vencidos. Todo esto ha llevado las cosas a un nuevo nivel y realmente lo ha trastornado. Estaba sorprendido". y extremadamente dolido por las acusaciones en su contra en la prensa. No tenía idea de que nada de esto iba a suceder".

En última instancia, los fanáticos de la pareja esperan que los titulares disminuyan y la pareja pueda volver a conectarse.

Después de todo, no se puede negar el hecho de que estos dos compartieron algo muy especial durante muchos años.