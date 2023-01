Miley Cyrus revela nuevo adelanto de “Flowers” con referencias a Bruno Mars

ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus empezó 2023 con el pie correcto tras revelar que regresaría a la escena musical con su octavo álbum de estudio Endless Summer Vacation el próximo 10 de marzo, sin embargo, en muy pocos días compartirá el primer sencillo del proyecto, titulado "Flowers".

Por medio de sus redes sociales, la cantante estadounidense publicó un pequeño adelanto de la canción, en el que se muestra a la intérprete de "Midnight Sky" cantando lo que parece ser el coro de la canción mientras toma un baño en la regadera.

FLOWERS



SYDNEY FRI JAN 13 @ 11AM

LONDON FRI JAN 13 @ 12AM

NYC THURS JAN 12 @ 7PM

LA THURS JAN 12 @ 4PMhttps://t.co/BAkZjeb4cI pic.twitter.com/p7NdZDXyV5 — Miley Cyrus (@MileyCyrus) January 9, 2023

Puedo comprarme flores / Escribir mi nombre en la arena / Hablar conmigo misma por horas / Sí, algunas cosas que no puedes comprender / Puedo llevarme a bailar / Puedo tomar mi propia mano / Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes", entonó en acapella.

Miley Cyrus realiza una oda a la superación y empoderamiento personal en "Flowers"

Muchos seguidores quedaron maravillados con la vocalización de Miley y con la escena tan vulnerable pero al mismo tiempo empoderadora que mostró en el corto video. No obstante, unos cuantos internautas lograron distinguir ciertas reminiscencias a Bruno Mars en la letra de la canción.

"When I Was Your Man" es una de las canciones más recordadas de Bruno Mars, por relatar la melancólica historia de un hombre que pide perdón a su expareja y espera que su próximo pretendiente sea mejor con ella: "Espero que él te compre flores / Espero que él tome tu mano / Te dé todas sus horas".

De inmediato, los fanáticos de ambos artistas expresaron su emoción y orgullo por la cantante tras dicha referencia, pues mientras que Bruno canta desde una perspectiva de desamor, Miley lo hace desde un sentimiento de superación y empoderamiento.

miley cyrus referenciando la letra de when i was your man de bruno mars en su nuevo single FLOWERS pero desde una perspectiva de superación y amor propio es maravilloso❤ pic.twitter.com/v6s2Q76Vp3 — FLOWERS�� (@milesholy) January 9, 2023

Te puede interesar: Miley Cyrus dedica emotivo mensaje sobre salud mental en el Corona Capital

"Flowers" será lanzada el próximo viernes 13 de enero y estará disponibles en todas las plataformas de streaming.