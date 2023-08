Miley Cyrus le echa un ojo al pasado con ''Used to be young''

Tijuana BC.- Miley Cyrus lanzó su nuevo sencillo ‘’Used to be young'' canción en donde echa una mirada a su pasado, y que de acuerdo a la artista, le tomó más de un año escribir.

El tema está acompañado de un video donde aparece Miley cantando con lágrimas en los ojos y con una camisa de Mickey Mouse.

 

En una publicación de Instagram compartió la letra del sencillo, además de señalar que el último año y medio lo dedicó a dicha canción.

Deja el pasado atrás

En ‘’Used to be young'' Cyrus relata que dejó de vivir rápido atrás y que se dio cuenta que las barras libres llevan a corazones rotos.

"No vale la pena llorar por las cosas que no puedes borrar, como tatuajes y arrepentimientos o palabras que no quise decir", reflexiona la artista, quien cumplió 30 años el pasado 23 de noviembre.

Antes de lanzar el tema, Miley se había puesto en la mira pública con el tema ‘’Flowers'' de su último álbum y alcanzó el número uno de la lista Billboard a nivel global.