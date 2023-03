Miley Cyrus lanza "Endless Summer Vacation": ¿El mejor álbum de su carrera?

ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus se ha ganado la reputación de cambiar completamente de imagen y sonido después de cada álbum. Ha incursionado en el género pop, country, folk, psicodélico, rock e incluso disco. No obstante, muchos aseguran que Endless Summer Vacation supone ser la culminación de más de diez años de experimentación, y consecuentemente, su mejor trabajo hasta la fecha.

El octavo álbum de estudio de la ex-estrella de Disney se convirtió rápidamente en uno de los proyectos musicales más anticipados del año tras el rotundo éxito del primer sencillo "Flowers", por lo que tanto el público general como los medios especializados esperaban que el resto de canciones lograra alcanzar el mismo nivel, sino de éxito, de ingenio.

Antes de su lanzamiento, la intérprete de "Midnight Sky" reveló que el álbum estaría dividido en dos partes equitativas: "AM" (antes del mediodía) y "PM" (después del mediodía).

Para mí, AM representa el momento de la mañana donde hay un zumbido y una energía, y hay un potencial de nuevas posibilidades: es un nuevo día. Y en la noche, se siente que hay una furtiva sordidez y una especie de suciedad, pero glamour al mismo tiempo... Hay cierta energía en la noche, que puedes sentir que los problemas salen a la superficie, y es muy inspirador para mí”.

Miley pone en práctica todo lo que ha aprendido a lo largo de toda su carrera

Bajo dicha premisa es que Endless Summer Vacaction adquiere una nueva perspectiva e incluso cierta profundidad. Después de poner pie en la música rock con Plastic Hearts, Miley ha decidido volver con un álbum que toma inspiración de todos sus anteriores proyectos para crear una amalgama de géneros musicales con una predominante base pop.

Mientras que las primeras canciones -"Flowers", "Jaded", "Rose Colored Lenses", "Thousand Miles", "You", "Handstand"- mantienen un sonido envolvente y una narrativa de superación personal. El resto de canciones -"River", "Violet Chemistry", "Muddy Feet", "Wildcard"- pertenecientes al lado nocturno, poseen una naturaleza más indepediente, desenfadada e incluso salvaje.

Sin embargo, y como es habitual, Cyrus termina el álbum con una nota más tranquila. En la penúltima canción, "Island", narra el comienzo de un enamoramiento en el que todavía se vislumbra un poco de inseguridad. Por otro lado, el cierre es "Wonder Woman", una hermosa balada de empoderamiento femenino.

 

De momento, medios especializados en música como Rolling Stone, The Guardian o Variety describieron al proyecto como una "explosión pop" que amplifica la destreza de la artista. Por otro lado, Page Six y The Independent afirman que es "un paso atrás" en su carrera.

