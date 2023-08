Miley Cyrus anticipa nueva canción "Used To Be Young" con promocionales

ESTADOS UNIDOS.- Tras el éxito rotundo de su sencillo "Flowers", el cual ha sido coronado como la canción más popular en lo que va del 2023, Miley Cyrus parece estar dispuesta a seguir con su buena racha y publicar una nueva canción.

Múltiples internautas invadieron redes sociales este lunes cuando aparecieron una serie de extraños espectaculares en Bruselas, Bélgica, con una fotografía de la intérprete de "Violet Chemistry" y letras de sus éxitos del pasado.

“I Can almost see”

“I Can buy myself”

“I Came in like a wrecking”

“I Hopped off the plane”



“I Used To Be Young” pic.twitter.com/2U9K2jrvc1— MileyUpdates | Fan Account (@MileyUpdates) August 14, 2023

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que una de las letras no pertenecía a ninguna canción de su catálogo: "I say I used to be young" ("Dijo que solía ser joven"), por lo que los seguidores de Miley pronto dedujeron que se trataba del anuncio de una nueva canción.

Algunos fanáticos piensan que la canción formaría parte de la nueva edición de su cuarto álbum de estudio 'Bangerz', en conmemoración de su décimo aniversario, pues en su página oficial anticiparon el título de la pista en la descripción del producto.

Además que durante una entrevista con British Vogue el pasado mes de mayo, Miley Cyrus reveló que tenía una grande sorpresa en camino y también mencionó crípticamente el nombre de la canción.

A pesar de estas pistas, también hay muchos otros seguidores que consideran que la canción podría ser un adelanto de la rumoreada segunda parte de su más reciente álbum 'Endless Summer Vacation'.