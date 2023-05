Miley Cyrus aclara sus comentarios sobre no querer hacer más giras musicales

ESTADOS UNIDOS.- Miley Cyrus está en uno de los mejores momentos de toda su carrera tras el rotundo éxito de "Flowers"; sin embargo, ha demostrado que sabe lo suficiente de los bajos y los altos de la fama para no dejarse llevar por los reflectores y sentar cabeza en lo que realmente es importante para ella.

En este sentido, realizó una entrevista con la edición británica de la revista Vogue en la que habló sobre su nuevo álbum "Endless Summer Vacation", su filosofía de trabajo e incluso sobre una posible gira musical, cuya respuesta decepcionó a algunos de sus seguidores.

Ha pasado un tiempo (...) Después de la última gira que hice (en 2014), lo vi más como una pregunta. Y no puedo. No solo 'no puedo" porque no soy capaz, sino porque es mi deseo. ¿Quiero vivir mi vida para el placer o satisfacción de alguien más que no sea yo?", respondió la cantante.