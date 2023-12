Miku y Mane: Revelaciones impactantes sobre una relación tóxica

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas horas, Miku se ha convertido en tema viral en redes sociales después de que Miku compartiera que sufrió maltrato durante los 8 años de su relación con Mane. A pesar de esto, señaló que ambos contribuyeron al desgaste de su noviazgo.

En el podcast "Chisme Miku: mis 8 años de relación tóxica" en el canal de YouTube "UnTalAlfredo", la influencer reveló que Mane la trataba de manera negativa, criticando aspectos como su apariencia, vestimenta y peso, lo que generó diversas inseguridades en ella.

Una serie de comentarios me empezaron a hacer sentir mal. En una ocasión me puse lencería y salí, le pregunté: 'Mira, ¿cómo me veo?'. Él respondió: 'Te ves muy bien, solo te falta bajar esa lonjita', y así dejé de usar lencería al menos con él, expresó Miku.

Así mismo, mencionó que los comentarios de Mane le ocasionaron inseguridad por lo que se realizó una liposucción que mantuvo oculta por mucho tiempo, pero esta se complicó luego de que éste la llevó a la fuerza a la boda de su hermana, ya que ella había quedado en maquillarla.

Yo sentía que me moría, no podía caminar. Con su hermano me cargaron como costal de papas, me metieron al asiento de atrás del coche y me llevaron.