Mijares confía mucho en los consejos musicales de su hija

Mijares es cantante pero también es padre. El artista mexicano está abriendo sus horizontes hacia nuevos ritmos con su nuevo sencillo junto a María León, "No te vayas todavía", una de más colaboraciones con artistas como Melendi y Andrés Cepeda; pero si hay algo que mueve al artista es sin duda el amor por sus dos hijos junto a Lucero: "La Beba" y José.



Con ambos, dice, tiene una relación muy especial, pero hasta ahora no cree que sigan su camino en la música, al menos no en el escenario, pues la "Beba" (de 14 años) ama todo lo que está tras bambalinas de la música. Ella es la que mientras otros tratan de ser suaves con él durante las grabaciones, le dice "no papi, estás perfectamente desafinado".



"Yo me apoyo mucho en la 'Beba', mi hija, porque en mi disco pasado ella fue la que escogió canciones, me decía 'mira papi esta yo creo que te puede funcionar bien', tiene un gran sentido musical, me siento muy confiado cuando ella me dice que le gusta algo o que debería ser por otro lado. Muchas veces me ha acompañado a las grabaciones, ella y José mi hijo, ella es muy clara en su mente", dijo el artista en conferencia de prensa.



Su hijo mayor, de casi 18 años, también lo acompaña y orgulloso dijo que los dos son como de otra época porque si hay algo que escuchan mucho es a los Beatles, pero también escuchan de todos los géneros. Sin embargo, es con la "Beba" con quien tiene una especial conexión, ya que José está más metido en tocar el bajo y la guitarra.

"Yo creo que su van a estar metidos en la música pero quizá no al frente, más en la producción, ahora el 9 de noviembre tenemos el concierto número 57 en el Auditorio, yo creo que la 'Beba' ha ido a 55 de esos conciertos pero a ella le gusta estar atrás, en los camerinos, repartiendo los viáticos a los músicos de camerino en camerino", contó emocionado.



El sencillo "No te vayas todavía" salió el 4 de octubre pasado y es parte del álbum titulado "Rompecabezas II", la segunda parte del disco "Rompecabezas". El material saldrá el próximo 22 de noviembre en físico y digital.

Mijares también será parte del homenaje que preparan varios artistas a José José. Él también le hizo homenaje por ahí del 2005 con un disco titulado "Honor a quien honor merece".