Miguel Bosé arremete contra concursante: "Esta canción no la puede cantar un hetero"

ESPAÑA.- Tras el estreno del concurso de talento Cover Night, el programa español ha dado mucho de que hablar, pues Miguel Bosé, uno de los jueces, decidió realizar una curiosa crítica a uno de los participantes a causa de su elección musical.

Daniel Norbert, concursante de Cover Night, decidió demostrar su talento con la emblemática canción de Gloria Gaynor "I Will Survive". A pesar de haber brindado un gran espectáculo, el cantante de "Amor Bandido" afirmó que la canción no quedaba con la energía del cantante.

'Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore', hay que ser muy mariquita para decirlo bien. Es que si no, no se dice bien. La próxima vez que la cantes ponte una boa, algo que no nos haga sospechar que eres tan straight", terminó.