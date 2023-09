Mick Jagger insinúa que los Rolling Stones podrían donar su catálogo musical a la caridad

TIJUANA.- En una entrevista reciente con el Wall Street Journal, el vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger compartió que no tiene planes de vender el catálogo de la banda e insinuó que podría terminar siendo donado a la caridad ya que sus hijos no necesitan ¨$500 millones para vivir bien¨

El cantante tiene ocho hijos, Karis, a quien tuvo con Martha Hunt; Jade,a quien tuvo con Bianca Jagger; Elizabeth, Georgia May, James y Gabriel, cuya madre es Jerry Hall; Lucas, que nació de la modelo Luciana Gimenez Morad, y Deveraux de 6 años que tuvo con la bailarina Melanie Hamrick.

Más adelante en la entrevista el vocalista compartió que la banda no tiene los derechos de algunos de sus más grandes hits y reflexionó sobre las similitudes que existen en los problemas de autoría que tuvieron, como la cantante Taylor Swift.

Jagger también compartió la posibilidad de que los Stones hagan un show holográfico, como lo hizo ABBA.