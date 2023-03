Michelle Yeoh hace historia como 'Mejor actriz' en los Óscar 2023

LOS ÁNGELES.- Michelle Yeoh ha hecho historia en la más reciente edición de los premios Óscar tras ser merecedora de la estatuilla dorada en la categoría de 'Mejor actriz' por su papel en la película "Everything Everywhere All at Once".

Lo más sorprendente de su victoria es que supone ser la primera mujer asiática en obtener dicho reconocimiento y ser la segunda mujer de color en ganar la categoría, solo detrás de la victoria de Halle Berry en 2002.

Para todos los niños y niñas pequeñas que se ven como yo, este es un faro de esperanza y posibilidades. Esto es prueba de que los sueños se vuelven realidad. Y mujeres, no permitan que nadie les diga que han pasado su mejor momento. No se rindan", expresó.

 

Michelle Yeoh ha logrado cosechar una gran filmografía desde hace tres décadas

De este modo, Yeoh dedicó el premio a su mamá y a todas las madres del mundo: "Ellas son las verdaderas superhéroes, y sin ellas, nadie de nosotros estaría aquí esta noche".

A pesar de que su nombre se volvió reconocido mundialmente por el largometraje que también ganó 'Mejor película', la actriz ha logrado consolidar una firme y poderosa carrera en su tierra natal desde la década de los 90 gracias a sus participaciones en películas de acción.

No obstante, con el pasar de los años, la industria occidental del cine tocó a la puerta de Yeoh para ofrecerle papeles en película como "The Mummy", "Supercop" con Jackie Chan, "007: Tomorrow Never Dies" y la comedia "Crazy Rich Asians".

Por otra parte, recientemente ha colaborado en dos de las franquicias más populares en todo el mundo, con su aparición en la secuela de "Avatar", del director James Cameron, y su introducción al Universo Cinematográfico de Marvel en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".

