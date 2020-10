Michelle Salas explota contra sus detractores

CIUDAD DE MÉXICO.- Como pocas veces lo ha hecho, Michelle Salas decidió romper el silencio sobre un nuevo escándalo que acontece su vida.

Y es que la hija de Luis Miguel ya está harta de los internautas que se burlan del supuesto retoque que se hizo en los labios.

Aunque nunca ha ocultaod el hecho de que se ha hecho cirugías estéticas, Michelle tampoco quiso pasar por alto los ataques en su contra, por lo que no se quedó callada y les envió un contundente mensaje para terminar con el ciberbullying.

Fue a través de un video en Instagram donde dijo no entender cómo es que “la gente tiene tiempo para la toxicidad”.

“Número uno, si a mí no me afecta es una cosa, pero, esta misma gente va y deja sus comentarios tóxicos a lo mejor a otra persona, que a esa persona sí le afecta. Y no se me hace chido, no se me hace padre que la gente tenga tiempo y una toxicidad tan extrema como para, si no tienes nada bueno qué decir, entonces, brother, ponte a coser, o no sé, cocina, vete al cine, bueno, ahorita no se puede ir al cine. Vete a ver una película con tu novio, marido, amante, lo que sea", dice en historias de Instagram”, externó.

Aclaró que la apariencia de sus labios no se debe a ninguna intervención estética o algo por el estilo, sino a un filtro y maquillaje que ha usado en los últimos días.

"Se los digo porque me llamó la atención que el otro día hice un reel y, de hecho, ahorita el que acabo de subir también es el mismo rollo, ¿no?, de: ¿Qué te hiciste en la boca? Ya déjate de inyectar, pareces travesti", contó Michelle.

"Ese mismo día había tenido fotos, full on make up, contouring, además de un filtro, que se los voy a compartir porque ya veo que, de verdad, hay mucha gente que no ha descubierto el mundo de los filtros”, dijo.

Para finalizar su comunicado, pidió a sus fans que “viven y dejen vivir”, pues asegura que nadie tiene derecho de hacer sentir mal a otra persona.

“Lo único que quiero decir, si Juanita Pérez o quien sea mañana se quiere arrancar la cara y ponerse la de Blanca Nieves, pues eso es problema de ella, o mío, o de quién sea. Yo creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir mal a nadie. Y si tienes tiempo para eso, realmente es que tu vida, no sé, te sobra mucho tiempo. Fin del comunicado, vive y deja vivir, eso creo que es súper importante, para mí, para todos, para el mundo", remató.