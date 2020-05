Michelle Rodríguez se atrevería a un desnudo, pero no al terror

Si hay una actriz todo terreno es Michelle Rodríguez, quien no para de trabajar en cine, televisión, teatro o donde la pongan, por lo cual tiene mucho que compartir sobre su camino en la actuación, tal como lo hizo en una sesión de Zoom llamada "Desnudando a Michelle Rodríguez".

Entre las cosas que el público no ve es lo que pasa en los camerinos, donde todos critican al que desafina i se enteran a quién la gusta alguien o le cae mal, entre otras cosas.

Comentó que una de las preocupaciones de la gente que se quiere dedicar al teatro es si se puede vivir con el salario que pagan en este ámbito.

"Definitivamente los salarios en cada una de las industrias, dígase el cine, el teatro, la televisión o el standup... en cuanto a lo que yo me dedico, son completamente distintos al igual que los requerimientos. Lo que hay que tener muy claro es que, en todos estos trabajos todos somos empleados temporales".

Cosas como prestaciones de ley o un trabajo de planta no existe para los actores en teatro, por lo cual es uno de los trabajos más sacrificados, pero que hay que tomar en cuenta que funciona de manera distinta a los otros medios. Sin embargo a veces tiene que trabajar un mes en teatro para ganar la cantidad que alcanza en una noche de standup.

"Pero independientemente de que si los salarios son sacrificados o no, sí se puede vivir de esto, si hay manera de mantener una renta, sí hay como vivir cómodamente del teatro, eso lo creo definitivamente".

La también comediante considera que su carrera está en un punto donde puede elegir qué papel hacer, por ejemplo, lo único que no le gustaría es estar en una película de terror, porque cree que se quedan las malas energías; de ahí en fuera no tiene problema, incluso hasta hacer desnudo.

"Creo que necesitamos contar historias diferentes, porque muchas veces por el tipo físico, o por las características que ha tenido tu carrera, en este caso yo que hago mucha comedia, te dejan ahí y siempre quieren que hagas la mejor amiga chistosa, la gordita bulleada, la morenita que es la muchacha, la chaparrita que no pudo. Entonces hay personajes que ya no me gustaría tomar porque quisiera contar otras historias, pero no depende sólo de nosotros, sino de quienes hacen las historias, de quienes nos invitan a contarlas y de quienes las consumen".

El trabajo de Michelle se puede ver lo mismo en un musical como "Chicago" o "Mentiras", en una serie como "40 y 20", en el cine en filmes como "Mirreyes Vs Godinez" o en un especial de standup de alguna plataforma digital, pero ha sido el teatro donde en verdad ha obtenido las herramientas para trabajar en los demás ámbitos.

"Creo que sí es muy arriesgado hacer standup porque es un diálogo entre el público y tú, porque no falta el borracho que te quiera tirar el chiste, o la gente que se ríe y entonces tú sabes que vas por buen camino, o al que de plano no le interesa lo que estás diciendo; son estos riesgos en los que te pone y no podría enfrentarlos si no hubiera vivido el teatro, porque yo creo que para hacer standup necesitas una preparación arriba del escenario y no puedes subirte a decir sólo cosas chistosa".