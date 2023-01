Michelle Renaud se va de viaje con Matías Novoa

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud ha podido destaar en la televisión mexicana gracias a su trabajo, pero también a las fuertes polémicas que ha protagonizado en cuestión de su vida sentimental.

Hace un par de meses dio a conocer públicamente que se encontraba en una relación con Matías Novoa, con quien compartió protagónico en la telenovela ‘La Herencia’.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Michelle ha estado compartiendo sus vacaciones a lado del actor, donde actualmente se encuentran en Chile conociendo sus distintas atracciones.

En la publicación la actriz aprovechó para hacerle saber a Matías lo orgullosa que estaba de él y de lo mucho que se encuentra aprendiendo sobre su vida, al verlo regresar a su tierra de origen.

Chile ���� y sus lugares mágicos. @matlechat es sin duda mi chileno favorito. Yo nunca me he ido de México, no se lo que es dejar mi tierra , pero ahora con Mati puedo ver y sentir lo mágico de regresar a tu lugar de origen.Solo de una tierra tan pura,linda y asombrosa puede nacer un hombre como tú.No paras de sorprenderme en todos los aspectos. Te admiro y te amo más “ se puede leer en la publicación.