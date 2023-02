Michelle Renaud reveló que gracias a Matías Novoa se han cumplido sus sueños

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud se ha posicionado como una de las actrices más populares de la televisión mexicana, sin embargo su situación sentimental ha causado revuelo en redes sociales.

Hay que recordar que hace unos años Michelle terminó su relación con Danilo Carrera debido a que el actor no estaba listo para ser papá, pero actualmente la actriz mantiene un noviazgo con Matías Novoa.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Michelle compartió una fotografía con Matías Novoa, además aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje al actor quien se ha vuelto su fiel compañero.

La actriz aprovechó para manifestar el gran amor que siente por al actor, de quien aseguró que había llegado a su vida a “cumplir sus sueños”, profesionalmente y emocionalmente hablando.

Te amo, amo que desde que llegaste a mi vida me están sucediendo todos mis sueños. Mi primer película contigo, primer premier de cine a tu lado” se puede leer en la publicación.

Además Michelle Renaud agregó que además Matias Novoa se ha encargado de regalarle la familia que siempre había querido, al parecer ambos se encuentran viviendo la mejor etapa de sus vida.

Los fanáticos de ambos artistas han hecho llegar sus muestras de cariño a la pareja debido a que muchos de ellos están esperando a que puedan llegar unir sus vidas en matrimonio.

Michelle Renaud aclara rumores de embarazo

Luego de las especulaciones, Renaud brindó una entrevista a Ventaneando para hablar del tema, por lo que en primera instancia explicó:



“Pues ya solo el tiempo confirmará o no confirmará eso, pero me encanta pintar, me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando puedo darme la oportunidad de hacerle al show y disfrutar mucho”.