Admite Michelle Renaud frente de Danilo Carrera que si él tiene otra novia 'le romperá el corazón'

CIUDAD DE MÉXICO.- Michelle Renaud y Danilo Carrera volvieron a reencontrarse luego de algunos días de haber terminado las grabaciones de la telenovela “Quererlo Todo” y de confirmar su ruptura sentimental.

A pesar de toda la controversia que ha surgido por su truene amoroso y la posibilidad de que en breve confirmen que han retomado su romance, Renaud confesó en entrevista con Alan Tacher para el programa “Despierta América” que nunca se ha dado una nueva oportunidad con sus ex parejas.

"De mis relaciones pasadas no hay ni fuego ni cenizas, entonces no creo que aplique siempre, pero aquí a Danilo lo quiero con todo mi corazón y sabe que cuenta conmigo para todo”. Por su parte Danilo únicamente dijo: “Ya contestó Michelle, yo opino igual que Michelle”.

Al ser cuestionada por la posibilidad de tener otra pareja, Renaud dijo: “pues bien por mí, mal por él o al revés, pero al final va a pasar, es parte de la vida. Yo espero que él encuentre a la mujer que lo haga lo más feliz del mundo y ya el tiempo dirá cuando tenga que pasar eso, pero yo creo que cuando quieres a alguien realmente, pues te da gusto que esté bien”.

Ante la pregunta de por qué no están juntos si existe tanto amor entre ellos, la actriz destacó: “porque la vida es así, está llena de sorpresas y de cosas, el amor no es todo en la relación, es tener el mismo camino y él quiere irse a vivir a un sitio A y yo a un sitio C, estamos caminando en diferentes lados”.

Al escuchar los comentarios de incredulidad en el foro ante esta decisión, la artista replicó: “Chicos, eso es el amor, el saber decir… bueno, yo soy una romántica que también cree que el amor todo lo puede, pero a veces no. Denos otro protagónico juntos para que regresemos, a ver qué productor nos quiere juntar”.

Sobre la posibilidad de que él tenga otra pareja, Michelle contestó: “¡Ah no, me rompe el corazón!, yo espero tenga está conciencia de decir ‘voy a darle su duelo a ella para que me supere’ y entonces ya empezar a anunciar sus otras relaciones… no, o sea, me lo agarro a golpes eh”.

Sin embargo, la protagonista de “Quererlo Todo” posteriormente dejó en claro que a pesar de lo difícil que pueda ser para ella esta noticia, respetará cuando Carrera tenga otra pareja.

“Ah no, el que él sienta, yo creo que él lo va a sentir, y si mañana conoce al amor de su vida… bienvenido”, Inmediatamente Tacher le comenta que ella es el amor de la vida de Danilo, a lo que la actriz respondió: “pues no porque no estoy con él, no soy yo, lo encontrará y estará muy feliz y yo la verdad que digo ‘ojalá que cuide mi corazoncito’, pero si también la encuentras, pues no lo cuides”. A lo que Danilo agregó “Yo lo voy a cuidar, no te preocupes”.

Renaud culminó la entrevista con una contundente declaración, y al ser cuestionada por algo que no le dijo a Danilo, inmediatamente comentó: “¡qué tonto eres!... a mi se me hace que en esta vida hay cosas que uno tiene que agarrar el toro por los cuernos”.