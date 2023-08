Michael Oher siempre estuvo al tanto de no haber sido adoptado

TIJUANA.- Tras las acusaciones que ha hecho Michael Oher sobre su adopción por parte de la familia Tuohy, han surgido varias teorías.

El medio TMZ ha reportado que Michael estaba al tanto de que los Tuohy eran sus tutotes legales, ya que escribió sobre eso en su libro autobiográfico titulado ´I Beat The Odds: from homelessness to the blind side and beyong´.

En un apartado del libro, Michael escribió:

Se sintió más com ouna formalidad, ya que ya había sido parte de la familia por más de un año. Debido a que ya tenía 18 años y ya era considerado adulto en el estado de Tennessee, Sean y Leigh Anne fueron nombrados mis tutotes legales¨.

¨Me explicaron que basicamente significa lo mismo que ´padres adoptivos´ pero que las leyes estaban escritas de manera que se tomaba en cuenta mi edad. Honestamente a mi no me importó como se llamaran. Estaba feliz de que nadie podría alegar que no eramos legalmente algo que sabíamos era real, una familia¨.

El portal asegura que esto claramente representa incoherencia en su historia, ya que durante las recientes alegaciones, él afirmó haberse enterado de su tutoría en febrero 2023.

Toda la pelea se centra en dinero que el piensa que la familia recibió por la pelícual inspirada en su historia de vida, ´The Blind Side´, de la cual el dice que no tiene nada.